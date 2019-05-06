СМИ: у Анджелины Джоли парализовало лицо

Голливудская звезда написала завещание, после чего поклоннники Анджелины Джоли всерьез встревожились за ее состояние здоровье.

Как оказалось, действительно, поводом для оформления документов 42-летней актрисы стало пошатнувшееся здоровье. Она поделилась с Vanity Fair тем, что ее лицо фактически парализовано. У Джоли возник паралич Белла, из-за которого немеют и перестают подчиняться мышцы лица.

По ее словам, частично решить проблему помогла акапунктура, но до окончательного излечения далеко. Как отмечает «КП», паралич лица мог стать результатом удаления молочных желез и яичников, которые звезда провела несколько лет, боясь заболеть онкологией.