Пн, 6.05.2019
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СМИ: у Анджелины Джоли парализовало лицо

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Анджелина Джоли.

ФОТО: SCANPIX

Актриса написала завещание и собирается в больницу.

Голливудская звезда написала завещание, после чего поклоннники Анджелины Джоли всерьез встревожились за ее состояние здоровье.

Как оказалось, действительно, поводом для оформления документов 42-летней актрисы стало пошатнувшееся здоровье. Она поделилась с Vanity Fair тем, что ее лицо фактически парализовано. У Джоли возник паралич Белла, из-за которого немеют и перестают подчиняться мышцы лица.

По ее словам, частично решить проблему помогла акапунктура, но до окончательного излечения далеко. Как отмечает «КП», паралич лица мог стать результатом удаления молочных желез и яичников, которые звезда провела несколько лет, боясь заболеть онкологией.

Поклонники замечают у Джоли и другие внешние признаки нездоровья: сухую кожу, большое число седых волос. Сама актриса признается, что в скором времени собирается пройти курс длительного лечения.

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