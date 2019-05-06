Нищета и смерть матери от рака: тяжелое детство Ирины Безруковой

Ирина Безрукова — одна из самых узнаваемых российских актрис. Сейчас Ирина Безрукова часто приезжает в Ростов из Москвы, чтобы устроить себе каникулы после съемок в тяжелых проектах. Она каждый раз посещает знакомые места, когда нужно зарядиться солнечной энергией и насладиться южным степным ветром. Именно здесь началась история звезды кино.

На экранах телевизоров актриса улыбается, несмотря на все жизненные испытания, которые выпали на ее долю. Отец бросил семью, когда Ирине было восемь лет. Он собрал вещи и уехал к себе на родину, на Украину. Больше Безрукова его никогда не видела.

«У него появилось пристрастие к алкоголю. И в этом состоянии он был очень агрессивный, небезопасен даже, — рассказала Ирина в эфире программы «Малая земля» на НТВ, — но, конечно, когда ты живешь часть жизни с папой, а потом он исчезает — это очень неприятно».

Через два года после развода родителей у матери Безруковой обнаружили рак мозга. И, чтобы 11-летняя Ира не видела, как ее мама мучается от тяжелой болезни, девочку отправили в лагерь.

Вскоре за Ириной приехала соседка и забрала домой. Тогда девочка поняла, что мамы больше нет. От горя она не могла даже плакать. Она отказывалась принимать такую реальность. Подрастающая Ира и ее сестра остались с бабушкой, которая изо всех сил старалась накормить и одеть девочек, но ей приходилось очень нелегко.

Семья жила скромно. Мороженое за 10 копеек — только летом. Кино по праздникам и только на утренний сеанс. У актрисы не было возможности на какой-то вечер надеть красивое платье, иногда даже просто не в чем было пойти на мероприятие. И тогда Ирина научилась шить.

«Гадким утенком я чувствовала себя много раз. Может, это многих удивляет, но это так», — сказала она.