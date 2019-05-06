Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 мая 2019 года

«Дьявол» указывает на испытания, поджидающие Весов в выходные дни. По этой карте им предстоит противостоять определенным искушениям, которые настойчиво проникают в жизнь, отравляя ее по капле.

Скорпион

«Повешенный» указывает Скорпионам на непростую ситуацию, когда дела приостанавливаются и возникает ощущение тупика. По этому Аркану Скорпионам предстоит собраться с силами и наконец-то разрешить тянущиеся из прошлого вопросы. Лишь после того, как будет поставлена точка, отеровется путь к счастью.

«Звезда» говорит о верно выбранном пути, по которому Скорпионов ведет провидение. По этому Аркану стоит положиться на внутренний голос, который поможет избежать ловушек судьбы, быстро дойти до долгожданного финала и получить заслуженную награду.

Конец недели встретит Скорпионов удачей. По карте «Солнце» проблемы исчезают из жизни подобно утренней дымке под лучами теплого солнышка, наступает время для отдыха или же для новых возможностей, воплотить в жизнь которые можно здесь и сейчас.

Стрелец

«Звезда» указывает Стрельцам на то, что им предстоит использовать накопленный опыт и знания, которые помогут избежать ошибок на пути к счастью. По этому Аркану мудрость и интуиция позволят выбрать верный путь и пройти его без затруднений.

«Колесница» сулит Стрельцам активную середину недели, когда не стоит терять времени даром. По этому Аркану есть возможность достичь цели за один шаг, но для этого Стрельцам придется отложить второстепенные задачи и на время забыть о желании взять длительную паузу.

Карта «Смерть» указывает на период обновления. По этому Аркану не стоит противиться переменам, даже если они кажутся нелепыми или жестокими. Спустя время Стрельцы поймут, что перемены в жизни — к лучшему. Они позволяют отказаться от изживших себя целей и освобождают место для новых свершений.

Козерог

По карте «Колесница» Козероги могут смело заниматься важными делами, требующими большой отдачи и терпения. Прилив энергии поможет быстро выполнить все, что было запланировано, однако при этом важно не переоценить себя, чтобы избежать упадка сил.

По карте «Умеренность» Козерогам предстоит найти золотую середину и обрести внутреннюю гармонию, благодаря чему появится возможность исключить досадные промахи и вовремя завершить необходимые дела.

Аркан «Сила» предвещает испытания, пройдя через которые, Козероги приобретут бесценный опыт. По этому Аркану важно не отказываться от поставленных задач и не малодушничать, иначе достичь благополучия в ближайшее время не получится.

Водолей

События в жизни Водолеев, судя по Аркану «Колесо фортуны», могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. В начале недели не будет возможности на них повлиять, однако Водолеи смогут вынести для себя полезные уроки и не повторять ошибок в будущем.

Аркан «Влюбленные» предвещает испытания силы воли. По этой карте Водолеям предстоит сделать важный выбор, отказавшись от чего-то в пользу счастливого будущего. Это может быть время, которое будет потрачено не на отдых, а на завершение важных дел, окончание изживших себя отношений.

Карта «Императрица» символизирует рост и зарождение чего-то нового, что готово ворваться в жизнь Водолеев. По этому Аркану им потребуется терпение и мудрость, которые не позволят совершить ошибок на пути к очередной победе.

Рыбы

По карте «Башня» Рыбы должны быть готовы к тому, что их привычный мир рушится, и больше невозможно потакать иллюзиям. По этому Аркану важно принять настоящее, научиться справляться с трудностями, а не закрываться в собственных мечтах, строя замки из песка.

Аркан «Солнце» указывает на прекрасный период, когда Рыбы смогут поставить точку в спорах, помириться с близкими и найти в себе силы для следования к новым вершинам, которые помогут качественно улучшить жизнь.