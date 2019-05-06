Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 мая 2019 года

Еженедельный прогноз, выполненный с помощью карт таро, поможет знакам Зодиака определиться с целями на неделю и запланировать дела, которые будет выполнить легче обычного. В период с 6 по 12 мая у многих получится привлечь в жизнь счастье, если следовать советам старших Арканов.
Толкование таро карт похоже на поиск истины, ведь старшие Арканы носят рекомендательный характер и указывают лишь на возможное развитие событий. Представителям Знаков Зодиака не стоит торопиться с выводами, чтобы потом не сожалеть о неверно выбранной стратегии. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют «примерить» описываемые ситуации на себя, чтобы глубже понять значение каждой из трех карт расклада.
Овен
Неделя начнется с карты «Звезда», основное значение которой — свободный путь без препятствий. По этому Аркану Овны смогут прийти к цели без задержки, если доверятся Высшему предназначению, которое убережет от неприятных событий. Совет карты — доверять своему предчувствию, а не советам окружающих людей.
«Суд» предвещает Овнам победу и удачу в деловой среде. По этому Аркану удается отстоять свое мнение, вернуть былую славу, а также выиграть судебные процессы в свою пользу. Овнам будет проще добиться справедливости, если они смогут усмирить эмоции, воззвав к здравому смыслу.
Телец
По карте «Солнце» неделя мая начнется для Тельцов с приятных новостей и сюрпризов. Аркан символизирует начало благоприятного периода, когда достичь целей можно в один шаг, если не откладывать дела и взяться за них с должным прилежанием.
По карте «Умеренность» Тельцам в середине недели стоит «придержать коней». События будут развиваться стремительно, однако спешка приведет к неприятностям, а значит, нужно внимательно наблюдать за происходящим. Такая стратегия поможет выбрать удачный момент для активных действий.
Аркан «Дьявол» указывает на возможные слабости и пороки, которые мешают Тельцам жить счастливо. В конце недели им предстоит побороться за благополучное будущее, перестав потакать желаниям, идущим вразрез с поставленными целями.
Близнецам в начале недели по карте «Правосудие» предстоит избегать обмана. Тем, кто пытается хитростью достичь успеха, в будущем придется испытать множество сложностей, а значит, с 6 мая Близнецам важно соблюдать осторожность, взвешивая каждое слово и действие.
«Верховная жрица» символизирует мудрость и указывает Близнецам на важность предчувствий. На этой неделе им предстоит важная задача: развить активность вовремя, не полагаясь на мнение окружающих, но следуя внутренней уверенности о правильности сделанного выбора.
«Смерть» указывает на период обновления, когда в жизнь Близнецов готовы ворваться перемены. Противиться им бессмысленно, ведь время не стоит на месте, а значит, меняются цели и идеи, часть из которых уже устарела и требует забвения.
Рак
«Дурак» указывает Ракам на счастливую случайность, когда они смогут найти выход из сложной ситуации благодаря креативному подходу и взгляду на проблемы под другим углом. По этой карте потребуется расторопность. В дела, пущенные на самотек, могут закрасться ошибки, отдаляющие благополучие.
Аркан «Отшельник» предвещает период, во время которого Раки смогут определиться с дальнейшими целями и разобраться в собственных желаниях. По этому Аркану Раки смогут понять, стоит ли им и дальше идти выбранным путем, или же пора найти новую дорогу, ведущую к счастью.
Лев
Аркан «Луна» указывает Львам на период, когда они могут отдалиться от целей из-за страхов или неуверенности. Карта предупреждает о важности борьбы за благополучие, преодоление слабостей, которые мешают осуществлению мечты и идей.
«Солнце» предвещает победу и успех в запланированных или начатых ранее делах. По этому Аркану проблемы уходят из жизни, оставляя взамен опыт и мудрость. Львам стоит осознать ошибки, допущенные в прошлом, чтобы исключить появление похожих неприятностей в будущем.
«Дурак» предвещает непростые выходные, когда Львы смогут достичь желаемого или оступиться и потерять драгоценное время. Совет Аркана — внимательно следить за происходящим в жизни, не упускать из виду деталей, которые помогут избежать ошибок и прийти к цели в короткий срок.
Дева
«Императрица» указывает Девам на период, когда прилив сил помогает быстро выполнить сложные дела, достичь новых высот в карьере, а также наладить личные отношения. По этому Аркану стоит проступать мудро и честно, не торопиться с выводами и отказаться от предвзятого мнения по отношению к окружающим.
По карте «Влюбленные» Девам предстоит найти верный путь к счастью, однако для этого им придется пожертвовать чем-то ради светлого будущего. Аркан может указывать на желание оставить за спиной невыполнимые дела и цели, чтобы не тратить попусту время, или же взять на себя дополнительные обязательства.
Весы
Главный совет карты «Смерть» — уметь вовремя прощаться с прошлым, чтобы выстраивать новую жизнь, полную приятных сюрпризов и возможностей. Карта указывает Весам на время, когда раздумывать больше не о чем, и важно действовать себе во благо, не поддаваясь на провокации подсознания оставить все как есть.
Середина недели пройдет у Весов по карте «Умеренность». Ее главное предназначение — предупредить, что холодная голова пригодится не раз. Осторожность и осмотрительность помогут Весам избежать ошибочных действий и суждений, а значит, прийти к цели без проволочек.
«Дьявол» указывает на испытания, поджидающие Весов в выходные дни. По этой карте им предстоит противостоять определенным искушениям, которые настойчиво проникают в жизнь, отравляя ее по капле.
Скорпион
«Звезда» говорит о верно выбранном пути, по которому Скорпионов ведет провидение. По этому Аркану стоит положиться на внутренний голос, который поможет избежать ловушек судьбы, быстро дойти до долгожданного финала и получить заслуженную награду.
Конец недели встретит Скорпионов удачей. По карте «Солнце» проблемы исчезают из жизни подобно утренней дымке под лучами теплого солнышка, наступает время для отдыха или же для новых возможностей, воплотить в жизнь которые можно здесь и сейчас.
Стрелец
«Звезда» указывает Стрельцам на то, что им предстоит использовать накопленный опыт и знания, которые помогут избежать ошибок на пути к счастью. По этому Аркану мудрость и интуиция позволят выбрать верный путь и пройти его без затруднений.
«Колесница» сулит Стрельцам активную середину недели, когда не стоит терять времени даром. По этому Аркану есть возможность достичь цели за один шаг, но для этого Стрельцам придется отложить второстепенные задачи и на время забыть о желании взять длительную паузу.
Карта «Смерть» указывает на период обновления. По этому Аркану не стоит противиться переменам, даже если они кажутся нелепыми или жестокими. Спустя время Стрельцы поймут, что перемены в жизни — к лучшему. Они позволяют отказаться от изживших себя целей и освобождают место для новых свершений.
Козерог
По карте «Колесница» Козероги могут смело заниматься важными делами, требующими большой отдачи и терпения. Прилив энергии поможет быстро выполнить все, что было запланировано, однако при этом важно не переоценить себя, чтобы избежать упадка сил.
По карте «Умеренность» Козерогам предстоит найти золотую середину и обрести внутреннюю гармонию, благодаря чему появится возможность исключить досадные промахи и вовремя завершить необходимые дела.
Аркан «Сила» предвещает испытания, пройдя через которые, Козероги приобретут бесценный опыт. По этому Аркану важно не отказываться от поставленных задач и не малодушничать, иначе достичь благополучия в ближайшее время не получится.
Водолей
События в жизни Водолеев, судя по Аркану «Колесо фортуны», могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. В начале недели не будет возможности на них повлиять, однако Водолеи смогут вынести для себя полезные уроки и не повторять ошибок в будущем.
Аркан «Влюбленные» предвещает испытания силы воли. По этой карте Водолеям предстоит сделать важный выбор, отказавшись от чего-то в пользу счастливого будущего. Это может быть время, которое будет потрачено не на отдых, а на завершение важных дел, окончание изживших себя отношений.
Карта «Императрица» символизирует рост и зарождение чего-то нового, что готово ворваться в жизнь Водолеев. По этому Аркану им потребуется терпение и мудрость, которые не позволят совершить ошибок на пути к очередной победе.
Рыбы
По карте «Башня» Рыбы должны быть готовы к тому, что их привычный мир рушится, и больше невозможно потакать иллюзиям. По этому Аркану важно принять настоящее, научиться справляться с трудностями, а не закрываться в собственных мечтах, строя замки из песка.
Аркан «Солнце» указывает на прекрасный период, когда Рыбы смогут поставить точку в спорах, помириться с близкими и найти в себе силы для следования к новым вершинам, которые помогут качественно улучшить жизнь.
По карте «Колесо фортуны» Рыбы могут столкнуться с неприятностями, которые тянутся из прошлого. Аркан указывает на важность проведения работы над ошибками, что позволит выбраться из замкнутого круга и продолжать путь к личному счастью.