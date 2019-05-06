У-ля-ля! Мечта эстонских мужчин показала пикантный снимок из спальни

Девушка, которую нередко признавали одной из самых желанных представительниц прекрасного пола в Эстонии, постоянно делится с поклонниками подробностями личной жизни, рассказывает о своих отношениях с молодым человеком и не делает тайны из того, от чего большинство знаменитостей пытаются отнекиваться. В прошлом, например, Мэрилин в подробностях описала свой опыт, связанный с увеличением груди.

В блоге Таймре нередко можно встретить и ее рассуждения на разные темы. На этот раз, модель опубликовала довольно откровенный студийный снимок в боди и сопроводила его размышлениями на тему того, что чувства ранят. Впрочем, большинство комментаторов обратили свое внимание на фигуру Мэрилин, которую, разумеется, похвалили.