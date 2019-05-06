Пн, 6.05.2019
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  • У-ля-ля! Мечта эстонских мужчин показала пикантный снимок из спальни

У-ля-ля! Мечта эстонских мужчин показала пикантный снимок из спальни

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Merilin Taimre soovib endale sünnipäeva puhul õnne: on täiesti okei eksinud olla

ФОТО: Erakogu

Популярная в Эстонии фитнес-модель, бывшая возлюбленная Уку Сувисте и блогер Мэрилин Таймре, больше известная под псевдонимом Paljas Posrgand, старается быть как можно более откровенной со своими подписчиками. 

Девушка, которую нередко признавали одной из самых желанных представительниц прекрасного пола в Эстонии, постоянно делится с поклонниками подробностями личной жизни, рассказывает о своих отношениях с молодым человеком и не делает тайны из того, от чего большинство знаменитостей пытаются отнекиваться. В прошлом, например, Мэрилин в подробностях описала свой опыт, связанный с увеличением груди. 

В блоге Таймре нередко можно встретить и ее рассуждения на разные темы. На этот раз, модель опубликовала довольно откровенный студийный снимок в боди и сопроводила его размышлениями на тему того, что чувства ранят. Впрочем, большинство комментаторов обратили свое внимание на фигуру Мэрилин, которую, разумеется, похвалили. 

Смотри фото!

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