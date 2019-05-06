Загляденье! Деми Роуз в красном купальнике с рюшами дразнит пышным бюстом

Похоже, Деми Роуз устала от повседневных рабочих будней и решила отправиться на отдых. Модель выбрала для отпуска Тунис, пишет TCH.

Поклонникам не пришлось долго ждать от нее снимков в купальнике, ведь первое, что Роуз делает, приехав на курорт, - публикует новые фото в микроблоге.

Деми поделилась в Instagram кадрами, на которых она запечатлена в черном слитном купальнике. Еще красотка опубликовала селфи, на которых она крупным планом демонстрирует в красном купальнике с рюшами свой пышный бюст, от которого трудно отвести взгляд.