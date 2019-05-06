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Купальник позорный: фанаты не оценили пикантное фото Глюкозы в бикини

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Наталья Ионова

ФОТО: Instagram

Певица спровоцировала бурные обсуждения новым фото.

В Instagram за 31-летней Глюкозой следит более двух миллионов подписчиков, среди которых немало и хейтеров. Поэтому практически под каждым снимком звезды разворачиваются бурные обсуждения. В частности, особое внимание поклонников привлекают откровенные фото певицы. Не стал исключением и новый кадр, которым Глюкоза поделилась на днях. На фотографии знаменитость запечатлена в довольно смелом серебристом купальнике, который подчеркнул соблазнительную фигуру артистки.

Многие поклонники пришли в восторог от форм Глюкозы, и засыпали ее комплиментами. Однако были и те, кого возмутил снимок... "Лет через 25 дети будут спрашивать "Мама, это что за стриптиз?" Как отвечать будете, Глюкоза?", "Уже бы без купальника", "Много фотошопа", "Купальник позорный и по форме, и по цвету. Поза не лучше", "Просто безобразно", "Тело - супер, нет слов, но купальник неприятный, да и поза тоже".

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