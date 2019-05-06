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  • Лаура Пыльдвере удивляет: это самое горячее фото дочери и матери, которое вы когда-либо видели!

Лаура Пыльдвере удивляет: это самое горячее фото дочери и матери, которое вы когда-либо видели!
ФОТО

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Laura Põldvere

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Лаура Пыльдвере, представившая в 2017 году Эстонию на «Евровидении», опубликовала в Instagram снимок со своей матерью.

«Она  моя энергия, она  мой блеск, она  моя сила!»  подписала Лаура снимок, на котором позирует со своей матерью.

Та же выглядит настолько хорошо, что даже трудно поверить, что у нее может быть 30-летняя дочь.

Если присмотреться, сразу становится ясно, что женщины очень похожи. Нет сомнений, что Лаура Пыльдвере свою яркую внешность и грацию унаследовала у красавицы-мамы. Похоже, что и возраста бояться певице не стоит — время над женщинами в этой семье не властно.

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