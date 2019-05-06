Лаура Пыльдвере удивляет: это самое горячее фото дочери и матери, которое вы когда-либо видели!
Эстонская певица Лаура Пыльдвере, представившая в 2017 году Эстонию на «Евровидении», опубликовала в Instagram снимок со своей матерью.
«Она — моя энергия, она — мой блеск, она — моя сила!» — подписала Лаура снимок, на котором позирует со своей матерью.
Та же выглядит настолько хорошо, что даже трудно поверить, что у нее может быть 30-летняя дочь.
Если присмотреться, сразу становится ясно, что женщины очень похожи. Нет сомнений, что Лаура Пыльдвере свою яркую внешность и грацию унаследовала у красавицы-мамы. Похоже, что и возраста бояться певице не стоит — время над женщинами в этой семье не властно.