Обзавидуешься: 36-летняя эстонка показала потрясающую фигуру
Консультант по здоровому образу жизни и тренер Эгле Эллер-Наби (36) поделилась с подписчиками снимком, от которого становится тепло и холодно одновременно.
Снимок был сделан на Хийумаа. «Не смогла устоять перед освежающим купанием», - подписала снимок Эгле, на котором она позирует в синем бикини.
На таком фото трудно оставить без внимания потрясающую физическую форму, которую демонстрирует мать двоих детей. Комментаторы засыпали женщину хвалебными комментариями.