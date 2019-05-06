Пн, 6.05.2019
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  • Обзавидуешься: 36-летняя эстонка показала потрясающую фигуру

Обзавидуешься: 36-летняя эстонка показала потрясающую фигуру
ФОТО!

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Egle Eller-Nabi

ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM

Консультант по здоровому образу жизни и тренер Эгле Эллер-Наби (36) поделилась с подписчиками снимком, от которого становится тепло и холодно одновременно.

Снимок был сделан на Хийумаа. «Не смогла устоять перед освежающим купанием», - подписала снимок Эгле, на котором она позирует в синем бикини.

На таком фото трудно оставить без внимания потрясающую физическую форму, которую демонстрирует мать двоих детей. Комментаторы засыпали женщину хвалебными комментариями.

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