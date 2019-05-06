«Погибли дети»: Филлипп Киркоров о трагедии в Шереметьево

Артист в ужасе от катастрофы на борту лайнера «Аэрофлота» Sukhoi Superjet. В настоящее время Киркоров находится в Тель-Авиве (Израиль), куда отправился в преддверие международного музыкального конкурса «Евровидение – 2019».

«Ужасная трагедия... Эта страшная новость застала нас здесь, на Святой Земле... Страшная беда, унесшая жизнь 41 человека. Погибли дети... МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) Родители... Горе, страшное горе... нелепость... Беда, страшная беда снова пришла в наш дом... Ни о чем другом не хочется ни думать, ни делать... СКОРБИМ», – написал знаменитый певец о трагедии в аэропорту Шереметьево. Судя по посту, артисту трудно подобрать слова, в полной мере выражающие весь ужас произошедшего.