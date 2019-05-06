Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз: гороскоп на 6 мая

Овен

Вас ждет довольно скучный день, наполненный решением рабочих проблем и домашних хлопот. Но без таких вот организационных вопросов не может существовать налаженный быт, пишет Segodnya.

Телец

Вас поглотит сиюминутная суета и масса мелких проблем. Не переживайте – если вы не будете раздражаться на каждую из них, то быстро все решите к собственному удовольствию.

Близнецы

Оглянитесь вокруг и прислушайтесь к людям – кому-то из них потребуется от вас помощь и поддержка, но он постесняется это озвучить. Будьте внимательнее к окружающим.

Рак

День подходит для приятных сюрпризов и подарков. Можете поджидать их от близкого человека, а можете сами ощутить себя немножко волшебником и одаривать любимых людей.

Лев

Поездки этого дня будут удачными, а хлопоты – пустыми и безосновательными. Все, о чем вы заранее волновались, разрешится благополучным для вас образом.

Дева

Вас захлестнет волна заинтересованности или даже влюбленности к человеку, которого вы раньше как-то не замечали или не воспринимали всерьез. Вы готовы?

Весы

В этот день можно особо не задумываться о деньгах и не экономить на каждом шагу. Относитесь к деньгам проще – они как пришли, так и уйдут, легко и не задерживаясь в руках.

Скорпион

Подходящий день для осмысления своего места в жизни и переоценки ценностей. Все эти мысли достаточно серьезные и требуют не одного часа, но иногда полезно уделять им время.

Стрелец

Если не хотите, чтобы в семье разразился скандал, старайтесь не дразнить своего партнера и не провоцировать его на вспышку ревности или обиды. Учитесь ценить своих близких.

Козерог

Если вам предложат командировку или рабочую поездку – соглашайтесь. Все пройдет хорошо, к тому же вы приобретете полезные знакомства и новых друзей.

Водолей

Планировали ремонт или перестановку? В этот день можно приступить к реализации своих желаний. Результаты даже превзойдут ваши ожидания, и семья будет довольна.

Рыбы