Организаторы «Евровидения» рассказали о влиянии обстрелов Израиля на конкурс

«В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений», — говорится в обращении компании-организатора Kan. Там пояснили, что приехавшие на фестиваль в Тель-Авиве артисты продолжают репетировать в соответствии с ранее составленным расписанием.

Ранее 5 мая официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что за сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев, задействовав танки и авиацию.