«Я к этому не привыкла»: победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала первое заявление

Дочь Алсу признала, что победа далась ей нелегко. «Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах», – рассказала она.