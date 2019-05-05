«Я к этому не привыкла»: победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала первое заявление
Победительница шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы. 11-летняя дочь Алсу рассказала о своих планах после финала песенного конкурса. По словам самой Алсу, в семье всегда знали, что жизнь Микеллы будет связана со сценой.
Скандал с победой Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу «Голос.Дети-6» сбавил обороты. Юная певица решила высказаться о своих ощущениях и планах после волны негодования.
Дочь Алсу признала, что победа далась ей нелегко. «Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах», – рассказала она.
Кроме того, Микелла планирует записать несколько своих песен и продолжить карьеру певицы. «Свободного времени у меня практически нет – после школы разные занятия...», – цитирует ребенка сайт «Комсомольская правда».
Ранее родственники исполнительницы прокомментировали скандал с Микеллой Абрамовой на вокальном шоу «Голос. Дети». Они осудили травлю дочери Алсу.
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой. Женщина отметила, что дочь Алсу – талантливая, харизматичная девочка, которая поет всегда и везде. «У нее просто потрясающий голос», – подчеркнула Залина Сафина.