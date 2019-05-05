Ой! Эстонская красотка Хети Тулве забыла надеть штаны на тренировку?

Сейчас Хети Тулве находится в Лондоне. Последний снимок она опубликовала со своей тренировки по йоге. Из-за необычного освещения или ловкости фотошопа многим показалось, что Хети позирует без штанов. Скорее всего, на красотке надето спортивное трико телесного цвета.

В любом случае, глядя на этот снимок, трудно поверить, что на кадре 41-летняя мать двоих детей. Сама Хети признается, что секрет ее безупречной фигуры – регулярные занятия йогой. В прошлом году она даже получила диплом тренера и теперь сама может вести тренировки.