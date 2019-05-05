Галерея: 34-летняя Кира Найтли беременна во второй раз

Кира с удовольствием позировала фотографам, придерживая рукой свой уже довольно большой живот. Пока неизвестно, на каком месяце беременности находится актриса — Найтли неохотно делится с прессой подробностями своей личной жизни. Впрочем, если судить по ее прошлой беременности, вероятнее всего, она будет часто появляться на публике.