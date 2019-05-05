Вс, 5.05.2019
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  • Галерея: 34-летняя Кира Найтли беременна во второй раз

Галерея: 34-летняя Кира Найтли беременна во второй раз

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На днях в Париже состоялась вечеринка по случаю показа круизной коллекции Chanel. Одной из главных гостей модного события стала 34-летняя муза Дома Кира Найтли, которая приехала в компании мужа, 35-летнего Джеймса Райтона. 

Кира с удовольствием позировала фотографам, придерживая рукой свой уже довольно большой живот. Пока неизвестно, на каком месяце беременности находится актриса — Найтли неохотно делится с прессой подробностями своей личной жизни. Впрочем, если судить по ее прошлой беременности, вероятнее всего, она будет часто появляться на публике.

Напомним, актриса и музыкант воспитывают трехлетнюю дочь Эди. Девочка появилась на свет спустя два года после их свадьбы. 

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