Погибшие в ДТП комики Stand Up ехали на концерт с новой программой

Вчера днем в Краснодарском крае погибли пять человек. Удар был настолько сильным, что обе машины загорелись. В числе погибших в «огненной» аварии оказались двое участников популярного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Вместе с ними в машине находились попутчики сервиса BlaBlaCar.

По предварительной версии, в машину, в которой ехали юмористы, влетела легковушка, которая неожиданно свернула на встречную полосу. Водитель этой машины выжил и находится в больнице. Вместе с ним в реанимации один из его пассажиров. Второй погиб.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения», передает TopNews.

Тем временем СМИ выяснили некоторые подробности из жизни комиков. Так, Маловичко и его коллега по стендап-цеху и воспитанница Елена Зуева ехали из Майкопа в Краснодар на так называемый «открытый микрофон». Это мероприятие, где комики обычно проверяют новые шутки на публике перед большим выступлением. При этом семьянин успевал очень многое: он бесплатно учил английскому детей-инвалидов, а также успевал уделять время семье и любимому делу — искусству комедии.

Только начинающая свою карьеру Елена Зуева является воспитанницей Дениса и эфектно выступала под псевдонимом Испанка. Елена была в разводе, и ее жизненный опыт лег в основу ее шуток.

Также в Сети появилось видео последнего интервью Маловичко, в котором перед ДТП он отмахнулся от пожеланий самому себе. В своем последнем блиц-опросе Маловичко рассказал, что желать ему себе нечего – «все нормально».

«Я отец двоих детей, учитель. За меня не часто голосуют в этой жизни, так сложилась ситуация. Что я пожелаю себе… да нормально все, чего себе желать, –отметил в интервью артист и добавил: – Все будет хорошо».