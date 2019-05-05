Фото и видео: больше не увидите их вместе – горячее эстонское трио вышло на сцену в последний раз

«Все это время было невероятно волнующим и сложным испытанием для девушек. La La Ladies, в числе прочего, выступали в Нью-Йорке, Ливане и Австралии. Создали теперь уже известный бренд, собственную коллекцию одежды и многое другое. Но всему хорошему тоже когда-то приходит конец», – говорит Таня Михайлова-Саар о завершении деятельности La La Ladies.

Причиной распада коллектива стало желание участниц группы продвигаться дальше как сольные артисты. «Мы приняли это решение в январе после нашей последней отличной поездки в Австралию. Каждая из нас хочет быть хозяйкой своего времени и развивать сольные проекты», – сказала солистка группы Кэти Уибомяги.