Фото и видео: больше не увидите их вместе – горячее эстонское трио вышло на сцену в последний раз

Пожалуй, самое эффектное девчачье трио La La Ladies закончило свою деятельность после пяти успешных лет выступлений. В минувшую пятницу в ночном клубе Amigo группа вышла на сцену, чтобы отыграть для своих поклонников последний концерт.
«Все это время было невероятно волнующим и сложным испытанием для девушек. La La Ladies, в числе прочего, выступали в Нью-Йорке, Ливане и Австралии. Создали теперь уже известный бренд, собственную коллекцию одежды и многое другое. Но всему хорошему тоже когда-то приходит конец», – говорит Таня Михайлова-Саар о завершении деятельности La La Ladies.
Причиной распада коллектива стало желание участниц группы продвигаться дальше как сольные артисты. «Мы приняли это решение в январе после нашей последней отличной поездки в Австралию. Каждая из нас хочет быть хозяйкой своего времени и развивать сольные проекты», – сказала солистка группы Кэти Уибомяги.
За время своего существования La La Ladies в общей сложности выходили на сцену 360 раз, и это не считая участия в благотворительных мероприятиях. Группа La La Ladies была основана пять лет назад под руководством певицы Тани Михайловой-Саар и музыканта и автора текстов Тимо Вендта. Теперь они объявили кастинг для девушек в новый музыкальный проект.