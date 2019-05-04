Сб, 4.05.2019
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  • Как у себя дома: певец Денис Клявер удивил выбором мест для прогулки в Таллинне (ГАЛЕРЕЯ)

Как у себя дома: певец Денис Клявер удивил выбором мест для прогулки в Таллинне (ГАЛЕРЕЯ)

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ФОТО: Facebook Дениса Клявера

До концерта Дениса Клявера в Таллинне остаются считанные часы. Певец с наслаждением прогулялся по эстонской столице незадолго до дождя. Он просто в отличном настроении и благодарен за это, в первую очередь, нарвским поклонникам.

«Таллинн, привет! Давно не виделись. Уже сегодня зажжем. Приехал в настроении. Спасибо, дорогая Нарва, за это. Несравнимое счастье, когда на гастроли, как к себе домой», - подписал снимки с прогулки Денис Клявер. 

Естественно, таллиннцам приятно, когда по его городу гуляют знаменитости. Денис Клявер приятно удивил выбором мест прогулки по эстонской столице. 

Вся команда артиста тоже приехала в отличном настроении и уже активно готовится к концерту певца, который пройдет сегодня в ночном клубе CatHouse Concert Hall в Таллинне. Билеты еще успеете купить в Piletilevi. Двери клуба распахнутся в 20:00. 

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