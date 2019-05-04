Как у себя дома: певец Денис Клявер удивил выбором мест для прогулки в Таллинне (ГАЛЕРЕЯ)

«Таллинн, привет! Давно не виделись. Уже сегодня зажжем. Приехал в настроении. Спасибо, дорогая Нарва, за это. Несравнимое счастье, когда на гастроли, как к себе домой», - подписал снимки с прогулки Денис Клявер.

Естественно, таллиннцам приятно, когда по его городу гуляют знаменитости. Денис Клявер приятно удивил выбором мест прогулки по эстонской столице.