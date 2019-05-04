В России в страшной аварии погибли два комика Stand Up

ФОТО: Life.ru

Денис Маловичко и Елена Зуева — участники общероссийского комедийного проекта Stand Up — стали жертвами страшной аварии, которая произошла в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, молодые люди ехали в Краснодар, где должны были принять участие в концерте. Вместе с ними погибло пять человек, ещё двое госпитализированы. Все они являлись попутчиками посредством сервиса BlaBlaCar.

Маловичко в составе дуэта "Зашибитлз" принимал участие в телепроектах ТНТ — "Сomedy баттл" и "Не спать". У него остались жена и дети.