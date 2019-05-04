Сб, 4.05.2019
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  • Живот как у беременной! В Cети обсуждают фото поправившейся Мелании Трамп

Живот как у беременной! В Cети обсуждают фото поправившейся Мелании Трамп
ФОТО!

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Donald J. Trump (L) and First Lady Melania Trump (R)

ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Первая леди появилась на публике в облегающем белом платье.

26 апреля Мелании Трамп исполнилось 49 лет. Однако отпраздновать день рождения в узком семейном кругу имениннице не удалось - как раз в этот день в Белый дом с официальным визитом приехал премьер-министр Японии Синдзо Абэ с женой Аки.

ФОТО: MANDEL NGAN / AFP

Для торжественного ужина Мелания выбрала эффектный наряд.

ФОТО: White House / ZUMAPRESS.com

Так, перед гостями Трамп появилась в белоснежном облегающем миди-платье с коротким рукавом из плотного кружева от Lela Rose, которое подчеркнуло формы первой леди. Увидев снимки, многие поклонники пришли к выводу, что Мелания, обладавшая всегда идеальной фигурой, в последнее время немного прибавила в весе, а некоторые и вовсе заподозрили первую леди в беременности.

ФОТО: White House / ZUMAPRESS.com

ФОТО: Shawn Thew / RS/MPI/Capital Pictures

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