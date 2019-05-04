Живот как у беременной! В Cети обсуждают фото поправившейся Мелании Трамп

26 апреля Мелании Трамп исполнилось 49 лет. Однако отпраздновать день рождения в узком семейном кругу имениннице не удалось - как раз в этот день в Белый дом с официальным визитом приехал премьер-министр Японии Синдзо Абэ с женой Аки.

Так, перед гостями Трамп появилась в белоснежном облегающем миди-платье с коротким рукавом из плотного кружева от Lela Rose, которое подчеркнуло формы первой леди. Увидев снимки, многие поклонники пришли к выводу, что Мелания, обладавшая всегда идеальной фигурой, в последнее время немного прибавила в весе, а некоторые и вовсе заподозрили первую леди в беременности.