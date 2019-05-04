Ожидания и реальность: в Сети появилась фотография Анны Седоковой с целлюлитом

Представив новую песню «#ЯЖЕМАТЬ» в конце апреля, Анна Седокова решила дать себе возможность передохнуть и отправилась с семьей в солнечную Турцию. Вместе с певицей поехала старшая дочь Алина и сын Гектор, а также семилетня Моника, которая живет в Америке вместе с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. Кроме того, компанию звезде составила актриса и модель Наталья Рудова.

Седокова не стесняется делиться откровенными снимками и демонстрировать соблазнительную фигуру. На одной из последних публикаций звезда лежит на шезлонге в ярко красном купальнике, который выгодно подчеркивает упругие ягодицы Анны. Подписчики пришли в восторг от форм бывшей солистки «ВиаГры» и принялись хвалить ее в комментариях.

Но неожиданно следом в Сети появился снимок с другого ракурса, который, судя по всему, сделал отдыхающий того же отеля. Он узнал Седокову и выложил ее фотографию со спины, где отчетливо виден целлюлит звезды.

ФОТО: Instagram

«Я больше не верю Инстаграму», — написал поклонник Анны.

Пока артистка никак не отреагировала на это фото. В комментариях хейтеры накинулись на провокационный снимок, другие же принялись защищать любимицу и говорить, что она прекрасна в любом виде.

ФОТО: Instagram

Отметим, певицу много раз признавали самой сексуальной женщиной страны. Она украшала собой обложки ведущих мужских глянцевых журналов, а однажды фотосессию ей устроил сам Антонио Бандерас, который был впечатлен красотой бывшей солистки группы «ВиаГра». Но даже после такого признания Анна по-прежнему комплексует из-за внешности. Периодически в микроблоге она делится с подписчиками переживаниями о том, что набрала несколько лишних килограммов после рождения сына Гектора и пока никак не может их сбросить.

По собственному признанию, из-за плотного гастрольного графика артистка теперь редко посещает спортзал, хотя раньше делала это регулярно. Многие фанаты осуждают Анну за то, что она периодически позволяет себе наедаться на ночь и не отказывает в употреблении высококалорийной пищи: картошки, блюд с соусами и фастфуда.