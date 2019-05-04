На кого похожа?! Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии подросшей принцессы Шарлотты

Герцог и герцогиня Кембриджские рады показать новые фотографии принцессы Шарлотты накануне ее четвертого дня рождения. Снимки были сделаны в апреле в Кенсингтонском дворце и в доме семьи в Норфолке,

На одном из снимков Шарлотта позирует, сидя на траве, в голубом платье с цветочным принтом от бренда Trotters, а на двух других предстает в клетчатом платье Amaia Kids и сером кашемировом кардигане.