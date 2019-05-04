Сб, 4.05.2019
ТОП-5 невероятных мест в Эстонии, которые стоит посетить на выходных СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • На кого похожа?! Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии подросшей принцессы Шарлотты

На кого похожа?! Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии подросшей принцессы Шарлотты
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

2 мая британская королевская семья отметила очередную важную дату — дочери 37-летней Кейт Миддлтон и 36-летнего принца Уильяма Шарлотте исполнилось четыре года. В честь этого праздника представители Кенсингтонского дворца опубликовали в соцсетях три новых официальных кадра юной принцессы.

Герцог и герцогиня Кембриджские рады показать новые фотографии принцессы Шарлотты накануне ее четвертого дня рождения. Снимки были сделаны в апреле в Кенсингтонском дворце и в доме семьи в Норфолке,

— сказано в описании к свежим кадрам королевской наследницы.

На одном из снимков Шарлотта позирует, сидя на траве, в голубом платье с цветочным принтом от бренда Trotters, а на двух других предстает в клетчатом платье Amaia Kids и сером кашемировом кардигане.

Примечательно, что все три снимка принцессы Шарлотты были сделаны Кейт Миддлтон. Герцогиня, которая уже давно увлекается фотографией, также стала автором новых официальных кадров годовалого принца Луи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ