На кого похожа?! Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии подросшей принцессы Шарлотты
2 мая британская королевская семья отметила очередную важную дату — дочери 37-летней Кейт Миддлтон и 36-летнего принца Уильяма Шарлотте исполнилось четыре года. В честь этого праздника представители Кенсингтонского дворца опубликовали в соцсетях три новых официальных кадра юной принцессы.
Герцог и герцогиня Кембриджские рады показать новые фотографии принцессы Шарлотты накануне ее четвертого дня рождения. Снимки были сделаны в апреле в Кенсингтонском дворце и в доме семьи в Норфолке,
— сказано в описании к свежим кадрам королевской наследницы.
На одном из снимков Шарлотта позирует, сидя на траве, в голубом платье с цветочным принтом от бренда Trotters, а на двух других предстает в клетчатом платье Amaia Kids и сером кашемировом кардигане.
Примечательно, что все три снимка принцессы Шарлотты были сделаны Кейт Миддлтон. Герцогиня, которая уже давно увлекается фотографией, также стала автором новых официальных кадров годовалого принца Луи.