К пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника

Серьезно пострадавшая в автокатастрофе певица Макsим вынуждена оставаться под наблюдением врачей. Исполнительница разбилась по дороге в аэропорт за границей. Около двух недель она пролежала в клинике в другой стране, а теперь на частном самолете ее перевезли в Москву, сообщает портал "7 Дней".

Издание также публикует снимки и видеоролик с певицей. На кадрах МакSим находится в палате в одной из столичных клиник и скрывает лицо. На кушетке рядом с ней сидит православный священник.

Перед майскими праздниками исполнительница через своего представителя Маргариту Соколову обратилась к поклонникам, заявив, что все еще плохо себя чувствует, однако идет на поправку. МакSим доложила фанатам, что исправно выполняет все назначения лечащего персонала и рассчитывает на свое скорое выздоровление.