Россия может победить! Фаворита «Евровидения-2019» из Нидерландов хотят дисквалифицировать

В этом году Евровидение может стать самым скандальным за всю его историю. Сначала проведение конкурса вообще стояло под угрозой, так как организаторы не хотели соглашаться на «Евровидение-2019» в Израиле, затем появились проблемы с билетами, Украина эпично отказалась от участия в конкурсе, Исландия отправила на конкурс БДСМ-щиков Hatari (это надо видеть), а Мадонна не могла поладить с организаторами из-за выбора песни для выступления. Теперь же главного претендента на победу в «Евровидении-2019» могут дисквалифицировать.

Как передаёт The Lime, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил правила конкурса - в 2017 году артист исполнял на публике конкурсную песню Arcade, эта видеозапись есть в сети.

Согласно правилам «Евровидения», песня каждого участника должна быть оригинальной (созданной без использования каких-либо других произведений) и не должна быть обнародована полностью или даже частично (в том числе текст отдельно от музыки или наоборот) до 1 сентября 2018 года.

Внимательные пользователи YouTube нашли ролик, залитый на видеохостинг в январе 2017 года. На нём Дункан Лоуренс в компании других музыкантов исполняет вышеупомянутую песню Arcade. Ролик называется "Специальное выступление Дункана Лоуренса - Винсента де Раада - Карлота Лопеса Ван де Логта в SLS".

Теперь организаторы конкурса имеют полное правило выдвинуть Дункану Лоуренсу обвинения в нарушении правил Евровидения и даже дисквалифицировать его. Но вряд ли до этого дойдёт. Скорее всего, конкурсанту просто предложат сменить песню, как это было с украинской певицей Alyosha в 2010 году. Тогда незадолго до старта конкурса стало известно, что песня исполнительницы To Be Free в 2008-м уже всплывала на Amazon. За месяц до первого полуфинала Alyosha презентовала новую композицию Sweet People и выступила с ней.