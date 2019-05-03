Ученые: связь между питьевой водой и раком есть
Почти половина случаев заболевания, упоминаемых в исследовании, могла быть спровоцирована наличием мышьяка в водопроводе, пишет Лайф.
Речь идет о таких химических веществах, как мышьяк, шестивалентный хром и даже о радиоактивных элементах — уране и радии. При этом наибольшую тревогу у авторов работы вызвало наличие в водопроводе мышьяка. По их словам, даже очень низкий его уровень считается очень канцерогенным. Ученые установили, что 47% предполагаемых случаев заболевания раком связаны с содержанием мышьяка в питьевой воде, около трети — с побочным эффектом от обработки питьевой воды, а еще в 16% случаев виноват шестивалентный хром.
Исследователи рекомендуют местным жителям использовать специальные сертифицированные фильтры для очистки питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.