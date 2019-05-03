Пт, 3.05.2019
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Ученые: связь между питьевой водой и раком есть
Риску подвержены мы все

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Почти половина случаев заболевания, упоминаемых в исследовании, могла быть спровоцирована наличием мышьяка в водопроводе, пишет Лайф.

В системе водоснабжения Калифорнии обнаружили загрязнители, которые могли стать причиной более 15 000 случаев заболевания раком. Об этом говорится в исследовании ученых из Environmental Working Group, опубликованном в журнале Environmental Health.

Речь идет о таких химических веществах, как мышьяк, шестивалентный хром и даже о радиоактивных элементах — уране и радии. При этом наибольшую тревогу у авторов работы вызвало наличие в водопроводе мышьяка. По их словам, даже очень низкий его уровень считается очень канцерогенным. Ученые установили, что 47% предполагаемых случаев заболевания раком связаны с содержанием мышьяка в питьевой воде, около трети — с побочным эффектом от обработки питьевой воды, а еще в 16% случаев виноват шестивалентный хром.

Исследователи рекомендуют местным жителям использовать специальные сертифицированные фильтры для очистки питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.

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