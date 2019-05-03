Лепсу запретили въезд в одну из стран Балтии

Она уточнила, что распоряжение министр внутренних дел Эймутис Мисюнас подписал по ходатайству главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса. Принять такое решение ведомство призывала группа депутатов литовского парламента от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы».

Парламентарии, в частности, обвиняли артиста в поддержке «проводимой Россией агрессивной внешней политики».

— То, что инкриминируется ему в США, является достаточной причиной внесения и в наши списки, — сказал вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс.

Напомним, в 2013 году Министерство финансов США включило Григория Лепса в чёрный список, подозревая артиста в связях с мафией. Это повлекло за собой запрет на въезд в Штаты, блокирование его активов на территории страны и запрет на деловые контакты с американцами.