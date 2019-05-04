Полина Гагарина показала потрясный шпагат в полете
Комментаторы фотографии выразили уверенность, что известная своими шпагатами балерина Анастасия Волочкова «кусает локти».
Во время своего отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах певица Полина Гагарина сделала шпагат в прыжке. Фотографией своих акробатических способностей она поделилась в Instagram, пишет Лайф.
— Только 29 ноября в «Мегаспорт» я повторю этот «трюк» под названием Полина Вандам Гагарина, — подписала фотографию певица.
В комментариях к посту Гагариной написали, что певице нужно идти в сборную, видимо, по художественной гимнастике, а кто-то усомнился в подлинности фотографии и попросил видеодоказательство.