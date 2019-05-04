Сб, 4.05.2019
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Полина Гагарина показала потрясный шпагат в полете
Волочкова отдыхает!

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Полина Гагарина

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Комментаторы фотографии выразили уверенность, что известная своими шпагатами балерина Анастасия Волочкова «кусает локти».

 

Во время своего отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах певица Полина Гагарина сделала шпагат в прыжке. Фотографией своих акробатических способностей она поделилась в Instagram, пишет Лайф.

— Только 29 ноября в «Мегаспорт» я повторю этот «трюк» под названием Полина Вандам Гагарина, — подписала фотографию певица.

В комментариях к посту Гагариной написали, что певице нужно идти в сборную, видимо, по художественной гимнастике, а кто-то усомнился в подлинности фотографии и попросил видеодоказательство.

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

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