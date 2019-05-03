Женщина вышла замуж за пожилого миллионера ради денег. После его кончины и оглашения завещания она получила урок

Марсель

В течение многих лет 68-летний богемец Марсель Ампхо спокойно жил во французских Альпах в маленькой деревянной хижине - без водопровода и электричества. Его считали отшельником. Благодаря простому образу жизни он мог накопить огромное состояние за эти годы.

Говорят, что в его владении также было несколько акров земли вокруг Альп, недалеко от небольшой французской деревни. Этот идеально расположенный район был зимним раем: роскошные отели и лыжные трассы. За прошедшие годы стоимость земли постоянно увеличивалась на сотни тысяч, и у Марселя никогда не было намерения продавать ее.

Он не знал, что скромный образ жизни будет безжалостно нарушен, когда в его жизни появится женщина.

Богатство

Глядя на то, где и как жил Марсель, нельзя было поверить, что он миллионер. О богатстве Марселя знали несколько избранных людей - в основном семья и друзья, которым он доверял. Сначала он построил несколько простых коттеджей на своем поле. И позволил некоторым членам семьи и друзьям жить там совершенно бесплатно. Марсель отказался взять деньги за аренду.

Появление женщины

Женщины никогда не интересовались Марселем, но когда он встретил Сандрин, все изменилось. Дама была на 21 год младше.

Сандрин из Парижа постучала в дверь простого жилья Марселя. Она сказала, что была брокером и что она очень заинтересована в покупке земли, которой он владел. Марсель отказался. Затем Сандрин пригласила его на ужин - и Марсель с радостью принял предложение.

Для всех посторонних это было очевидно: Сандрин Девиллард интересовалась только состоянием Марселя. Но Марсель не хотел думать об этом, он был таким счастливым после встречи с Сандрин. Через год они поженились.

Свадьба

Нестандартная пара поженилась в ратуше Пюи-Сен-Пьер в небольшой деревне из 500 человек, в красивом месте, окруженном заснеженными вершинами. Многие в деревне знали друг друга и были на празднике.

Сандрин прибыла на свадьбу, одетая в элегантное и дорогое блестящее бордовое платье и несла ярко-желтый с красным букет роз.

Беззубый пожилой Марсель выглядел плохо - он был одет в поношенный костюм, с растрепанными волосами.

Некоторые из гостей громко протестовали против их союза. Односельчане видели, что эта аферистка охотилась исключительно за имуществом старика и его деньгами.

Недоумение

Сандрин Девиллард не могла понять, почему все так подозрительно относятся к ней. Она была расстроена. После их свадьбы сомнения продолжали расти. Например, Сандрин продолжала жить в Париже, а Марсель остался в Альпах.

Молодожены почти не встречались. Сандрин объяснила это тем, что Марсель считает себя средневековым человеком. "Я - настоящая парижанка. Я все еще живу там. Но я навещаю своего мужа так часто, как могу. Чтобы увидеть его и заставить его улыбнуться», - сказала дама.

Несчастье

Марсель попал в автомобильную аварию с Сандрин и двумя ее друзьями. Водитель не справился с управлением и разбил машину. Марсель умер, а Сандрин и другие пассажиры остались живы.

Ходили слухи, что Сандрин как-то связана с аварией, но доказательств не было. Во время похорон Марселя плакала опустошенная Сандрин, но ей не было жалко его семью и друзей. Сандрин объявила, что она единственная наследница Марселя, поэтому собирается выселить их и осваивать землю.

Зря старалась

В разгар скандала с родственниками погибшего зачитали завещание, которое оказалось совершенно не таким, как ожидала мошенница. Незадолго до своей смерти Марсель пересмотрел завещание. Он оставил все свое имущество и деньги своей семье и друзьям.