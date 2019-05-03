Миллионерша срочно ищет мужчину для секса и готова платить ему 70 тысяч евро в год!

В 2013 году Джейн Парк стала победительницей лотереи EuroMllions. Тогда её было всего 17 лет и девушка стала самой молодой миллионершей в Великобритании. Джейн Парк выиграла один миллион фунтов стерлингов (более миллиона евро).

По словам Джейн, в личной жизни у неё всё очень плохо. У 23-летней миллионерши уже год не было секса. Недавно она даже создала специальный сайт по поиску парня. Джейн Парк заявила, что готова выплачивать подходящему кандидату 60 тысяч фунтов стерлингов ежегодно (70 тысяч евро). За первые сутки работы сайта миллионерша получила более 10 тысяч заявок.

А несколько дней назад, когда у Джейн Парк уже 362 дня не было секса, она пошутила: "Я вышла на улицу пробежаться в шлепанцах, просто, чтобы вспомнить, как это звучит".