На этих выходных отдохнуть в Петербурге смогут лишь эстонские богачи

Такого дефицита жилья в северной столице России не наблюдалось даже прошлым летом, когда в Санкт-Петербурге проходил чемпионат мира по футболу. На этих выходных ситуация настолько печальна, что любители города Петра из Эстонии вынуждены переносить свои поездки на другие даты, ведь жилье там почти всё закончилось, а то, что осталось, не всем по карману.