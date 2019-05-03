На этих выходных отдохнуть в Петербурге смогут лишь эстонские богачи

Майские каникулы в России, которые длятся с вечера 30 апреля почти 2 недели без перерыва, заставляют наших соседей активно путешествовать как внутри своего государства, так и по миру. В Санкт-Петербурге почти закончились места в отелях.
Такого дефицита жилья в северной столице России не наблюдалось даже прошлым летом, когда в Санкт-Петербурге проходил чемпионат мира по футболу. На этих выходных ситуация настолько печальна, что любители города Петра из Эстонии вынуждены переносить свои поездки на другие даты, ведь жилье там почти всё закончилось, а то, что осталось, не всем по карману.
В приложении Booking на даты с 3 по 5 мая в Санкт-Петербурге настоящая грусть и печаль. Те кто знают обычные цены на жилье в северной столице России, будут неприятно удивлены.
Однозвездочный отель доступен по цене от 136 евро за две ночи на двоих, завтрак не включен.
скриншот с сайта booking.com
Единственный оставшийся на эти даты двухзвездочный отель обойдется паре в 355 евро за 2 ночи, к счастью, завтрак включен.
Скриншот с Booking.com
Самый дешевый трехзвездочный отель будет стоить чуть дешевле - 141 евро за 2 ночи для пары, завтрак тоже включен.
Скриншот с Booking.com
Самый дешевый четырехзвездочный отель на двое суток для пары будет стоить 246 евро.
Скриншот с Booking.com
За пятизвездочный отель придется выложить в этот период 297 евро.
Скриншот с Booking.com