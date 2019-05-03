Пт, 3.05.2019
Таллиннский астролог Кристина Иванова рассказала, какие романтические приключения ждут нас в мае СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Видео: самая красивая женщина Эстонии с пышными формами раскрыла секреты участия в конкурсе

Видео: самая красивая женщина Эстонии с пышными формами раскрыла секреты участия в конкурсе
Жаркий танец в студии!

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Первый майский выпуск Limon LIVE уже готов к выходу! Его открыла солнечная, веселая и смелая женщина - победительница конкурса Ms. Top of Estonia 2019 Plus Size - Ксения Любанова. 

В гости к ведущим программы Свете Карабут и Эдгару Гергелю Ксения пришла не с пустыми руками - с коронами, подарками и, конечно же, зажигательным танцем, который покорил сердца членов жюри конкурса. 

Ксения рассказала о закулисье конкурса и о том, как отнеслись к ее победе на работе, о своей дорогой семье и дальнейших планах - поедет ли Ксения Любанова на Украину? 

Смотрите Limon LIVE и восхищайтесь Ксенией Любановой вместе с нами!

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