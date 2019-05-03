Видео: самая красивая женщина Эстонии с пышными формами раскрыла секреты участия в конкурсе
Первый майский выпуск Limon LIVE уже готов к выходу! Его открыла солнечная, веселая и смелая женщина - победительница конкурса Ms. Top of Estonia 2019 Plus Size - Ксения Любанова.
В гости к ведущим программы Свете Карабут и Эдгару Гергелю Ксения пришла не с пустыми руками - с коронами, подарками и, конечно же, зажигательным танцем, который покорил сердца членов жюри конкурса.
Ксения рассказала о закулисье конкурса и о том, как отнеслись к ее победе на работе, о своей дорогой семье и дальнейших планах - поедет ли Ксения Любанова на Украину?
Смотрите Limon LIVE и восхищайтесь Ксенией Любановой вместе с нами!