Видео: самая красивая женщина Эстонии с пышными формами раскрыла секреты участия в конкурсе

В гости к ведущим программы Свете Карабут и Эдгару Гергелю Ксения пришла не с пустыми руками - с коронами, подарками и, конечно же, зажигательным танцем, который покорил сердца членов жюри конкурса.

Ксения рассказала о закулисье конкурса и о том, как отнеслись к ее победе на работе, о своей дорогой семье и дальнейших планах - поедет ли Ксения Любанова на Украину?