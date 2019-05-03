Вау, столько секса! Беатриче держит руками ноги обнаженных моделей

На фотографии, сделанной топ-фотографом Ольгой Макиной, Беатриче держит обеими руками ноги обнаженных моделей. Последние стоят задом, совершенно обнаженные. Сама Беатриче в безумно сексуальном платье-комбинации просто сводит с ума роскошным декольте. Снимок, сделанный в 1999 году в студии фотографа - действительно произведение искусства и заслуживает комментариев только в превосходной степени.