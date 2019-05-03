Пт, 3.05.2019
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  • Что болит? Зачем внук Пугачевой обратился к медикам

Что болит? Зачем внук Пугачевой обратился к медикам

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Никита Пресняков

ФОТО: Instagram

Никита Пресняков посетил клинику, чтобы подробно узнать о состоянии своего здоровья.

Никита Пресняков

ФОТО: Instagram

Сын Владимира Преснякова и внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — принял решение о полном медицинском обследовании. О результатах врачебного осмотра молодой человек сообщил на своей странице в Instagram.

Пресняков-младший уже около четырех лет не ест мясные продукты. Однако переход на вегетарианскую диету молодой человек совершал самостоятельно, без контроля врачей. При этом, как поясняет сам Никита, решение было принято, в том числе, и из-за проблем со здоровьем, сообщает Teleprogramma.pro.

Никита Пресняков

ФОТО: Instagram

Теперь внук Примадонны решил проверить, все ли в порядке с его организмом и отправился в клинику для обследования. Как оказалось, здоровье молодого человека в полном порядке.

«Мало того, что все оказалось более, чем отлично, так еще и врач поддержал с выбором и сказал, что всем бы такого пожелал»— поделился Никита Пресняков результатами визита в медучреждение.

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