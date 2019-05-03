Муж Наташи Королевой крутит роман с молоденькой, и певица решилась на пластику
Наталье Королевой 45 лет, и для своего возраста певица выглядит весьма молодо и подтянуто.
До сих пор Наташа Королева похвалялась своим отношением к пластическим операциям, вернее, полным отсутствием какого-либо отношения к ним. По словам Натальи, ее внешность не претерпела ни одного хирургического вмешательства.
Артистка в одном из недавних интервью уверяла, что предпочитает натуральность и старается быть такой, какая есть, пока это ей позволяют годы. Теперь стало известно, что Королева не смогла устоять перед модными тенденциями и «вшила» в скулы импланты. Этой информацией поделился на условиях анонимности источник в одной из клиник пластической хирургии.
Публика посчитала, что операция изменила внешность певицы в отрицательную сторону. Поклонники и подписчики певицы в Instagram уверяют, что теперь лицо Натальи выглядит отекшим, а щеки стали расплывчатыми.
Ранее певица обходилась лишь «уколами молодости». Но некоторые пользователи уверены, что на такие жертвы Королева решилась из-за личной жизни. До этого на просторах Интернета мелькала информация о том, что муж певицы Сергей Глушко крутит роман с актрисой Марией Горбань.
Uznayvse.ru отмечает, что в действительности пара Тарзана и Королевой — одна из самых прочных и долговечных в российском шоу-бизнесе. Но как на самом деле - никто не знает.