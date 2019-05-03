LimonКурьезСмешное видео о том, как два эстонца городскую красотку на рыбалку водилиСмешное видео о том, как два эстонца городскую красотку на рыбалку водилиLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии3 мая 2019, 15:32 ПоделитьсяВедущие передачи «Õhtu!» Роберт Роол и Пирет Лаос готовятся к лету на рыбалке. Красотка должна точно следовать инструкция соведущего и поехать туда, куда он скажет. Смотрите, что из этого вышло! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииõhtuõhtu!вечервидеопередачасмотрителепередачаюмор