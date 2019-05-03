Составлен рейтинг самых зловещих автомобилей
Эксперт и известный видеоблогер Че Дюрена составил рейтинг самых «зловещих» автомобилей, которые вошли в историю из-за трагических или мистических событий, связанных с ними. Владельцы «проклятых» авто нередко становились жертвами убийств или заканчивали жизнь самоубийством.
По мнению видеоблогера, на первом месте достоин быть седан Dodge 330 1964 года выпуска. Этот автомобиль в народе называют «самой злобной машиной Америки». На втором месте оказался Porsche 550 Spyder, в котором погиб знаменитый американский актер Джеймс Дин. После того как ее перепродавали, почти все новые владельцы трагически погибали или получали серьезные травмы.
Третье место в рейтинге досталась гоночному болиду Le Mans Disaster, обломки которого убили 81 зрителя и ранили 120 человек во время соревнований в 1955 году. Кроме того, Дюрена включил в рейтинг Phaeton эрцгерцога Австрии Франца Фердинанда. Машина попадала в шесть аварий, в которых погибли 13 человек, пишет iz.ru.
Кроме того, достойной войти в рейтинг «самых зловещих» Дюрена признал советскую черную «Волгу», которая стала частью многих легенд.