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Составлен рейтинг самых зловещих автомобилей
Стивен Кинг отдыхает!

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Зловещая черная Волга

ФОТО: Urban3p.ru

Эксперт и известный видеоблогер Че Дюрена составил рейтинг самых «зловещих» автомобилей, которые вошли в историю из-за трагических или мистических событий, связанных с ними. Владельцы «проклятых» авто нередко становились жертвами убийств или заканчивали жизнь самоубийством.

 

По мнению видеоблогера, на первом месте достоин быть седан Dodge 330 1964 года выпуска. Этот автомобиль в народе называют «самой злобной машиной Америки». На втором месте оказался Porsche 550 Spyder, в котором погиб знаменитый американский актер Джеймс Дин. После того как ее перепродавали, почти все новые владельцы трагически погибали или получали серьезные травмы.

Третье место в рейтинге досталась гоночному болиду Le Mans Disaster, обломки которого убили 81 зрителя и ранили 120 человек во время соревнований в 1955 году. Кроме того, Дюрена включил в рейтинг Phaeton эрцгерцога Австрии Франца Фердинанда. Машина попадала в шесть аварий, в которых погибли 13 человек, пишет iz.ru.

Кроме того, достойной войти в рейтинг «самых зловещих» Дюрена признал советскую черную «Волгу», которая стала частью многих легенд.

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