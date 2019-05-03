Владелец ресторана швырнул еду клиентам в лицо: нечего было критиковать!

В коммуне Бад-Шаллербах (Северная Австрия) владелец ресторана вышел из себя после критики заведения со стороны посетителей, в отместку швырнув клиентам еду в лицо.
Из-за столь агрессивного поведения владельца ресторана получили ссадины 41-летний немец и 40-летний венгр, у которого треснула губа, сообщает издание informationbuzzer.com.
В этом ресторане на момент случившегося находилась еще одна семья, ставшая свидетелем этого ужаса и незамедлительно покинувшая это ужасное заведение.
Владелец ресторана заметил, как люди уходят, он напал и на них, причинив травмы 43-летнему мужчине и его 71-летнему отцу.
Пострадавшие клиенты обратились в полицию и сообщили о нападении. Ведется расследование.
Данный ресторан очень популярен среди путешественников и велосипедистов, ведь там готовят вкусные блюда домашней кухни.