Пт, 3.05.2019
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Владелец ресторана швырнул еду клиентам в лицо: нечего было критиковать!

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Ресторанная еда. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

В коммуне Бад-Шаллербах (Северная Австрия) владелец ресторана вышел из себя после критики заведения со стороны посетителей, в отместку швырнув клиентам еду в лицо. 

Из-за столь агрессивного поведения владельца ресторана получили ссадины 41-летний немец и 40-летний венгр, у которого треснула губа, сообщает издание informationbuzzer.com.

В этом ресторане на момент случившегося находилась еще одна семья, ставшая свидетелем этого ужаса и незамедлительно покинувшая это ужасное заведение. 

Владелец ресторана заметил, как люди уходят, он напал и на них, причинив травмы 43-летнему мужчине и его 71-летнему отцу.

Ресторан. Фото иллюстративное 

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Пострадавшие клиенты обратились в полицию и сообщили о нападении. Ведется расследование.

Данный ресторан очень популярен среди путешественников и велосипедистов, ведь там готовят вкусные блюда домашней кухни. 

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