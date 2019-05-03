Ты невыносим: как знаки Зодиака выражают ненависть?

Овны являются прекрасными организаторами. Хотя со стороны может казаться, что они плывут по течению, скорее всего, они сами выбрали для себя движение именно в эту сторону. Овен ненавидит, когда кто-то нарушает его планы или – еще хуже – стремится составлять их за него. Кроме того, Барашка откровенно раздражает чужая навязчивость и неорганизованность. Вам стоит насторожиться и быть осторожнее, услышав, что он сам даст вам знать, когда сможет увидеться или что-то сделать. Овны ненавидят, когда нарушают их планы.

Больше всего Телец ценит верность, и, соответственно, больше всего ненавидит предательство. Тут и гадать не нужно, испытывает ли представитель этого земного знака ненависть по отношению к вашей персоне. Просто разок обманите его доверие – и мгновенно получите ответ на свой вопрос.

Близнецы терпеть не могут, когда кто-то пытается их затмить или каким-либо образом унизить. Также их откровенно раздражают длинные рассказы и неспешность собеседника. Ведь им и самим есть, что поведать этому миру, и, по их мнению, окружающие должны молниеносно и с благодарностью реагировать на все их проявления. Близнецы ненавидят, когда их унижают

Раки не выносят показную роскошь и любого рода хвастовство. Также представителей водной стихии как минимум раздражает, когда кто-то заставляет их спешить и постоянно обращается с просьбами. Проявите хоть одно из описанных качеств – и сразу впадете в немилость у Рака.

Львы ненавидят откровенную ложь, которую чувствуют очень тонко, и ситуации, в которых их пытаются выставить глупцами, каким-либо образом усомнившись в их достоинствах. Сюда же относится неумение других смеяться над их шутками, жадность, жалобы на различные мелкие проблемы и прикосновения людей, с которыми Львов не связывают близкие отношения.

Девы не прощают неаккуратности – как себе, так и окружающим. Особенно педантичные посланники Меркурия могут вовсе перестать общаться с человеком только потому, что он неряха. По глубокому убеждению представителей этого знака, грязная обувь, одежда или квартира – признак столь же грязной души. Если заметили в Деве неприятную перемену отношения к вам, посмотрите по сторонам и на свой внешний вид: все ли в порядке?

Весы терпеть не могут, когда на них давят, торопят, заставляют принять решение, когда они еще не готовы. Также их выводит из себя любая грубость и жесткие высказывания, даже не в его адрес. Если представитель этого знака Воздуха стал раздражительным и отстраненным, вероятно, вы спровоцировали ненавистные отклики в его сердце.

Будучи одними из самых сильных и импульсивных зодиакальных представителей, Скорпионы вряд ли будут скрывать ненависть. Если вы стали объектом его неприязни, он может открыто заявить об этом. И еще будет хорошо, если дело ограничится словами. Скорпионы не приемлют любую ложь, двуличие и слабости. Кроме того, этот знак очень мстителен.

Привыкший быть душой любой компании и центром внимания Стрелец не терпит, когда кто-то забирает его лавры. Он не будет отсиживаться в сторонке. Обидчик Лучника сразу услышит, насколько он мелочен и подл. Если вы вольно или невольно покусились на территорию Стрельца, будьте уверены, что место под солнцем так просто вам не достанется.

Козерогов раздражает бездействие и откровенная лень. Люди, которые, как говорится, ровно сидят на пятой точке и ничего не делают, чтобы улучшить свою жизнь, просто бесят подопечных Сатурна, которые сами отличаются активностью и бесконечным поиском приключений, всегда находясь в движении.

Водолей может испытывать чувство ненависти к людям, которые каким-либо образом ограничивают свободу его выбора, указывают на недостатки и вообще советуют что-то, когда их не просят. Не пытайтесь «помочь» Водолею по собственной инициативе. Иначе, вне зависимости от ваших намерений, можете нажить себе врага.