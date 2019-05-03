«Моя жизнь изменится»: поклонников расстрогал снимок беременной Фриске

Снимок беременной Жанны Фриске, играющей с собакой на берегу моря, появился в Instagram Платона Шепелева – сына известной певицы.

Когда артистка была в интересном положении, она редко появлялась на публике, так что такие фотографии – большая редкость.

По некоторым данным, Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе уже будучи беременной. Однако звезда решила не начинать лечение – из опасения навредить малышу. После родов певица упорно боролась со смертельным недугом, но болезнь победить не удалось.

"Жанна, такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз", – с грустью отмечают пользователи.

"Бедная Жанна не насладилась материнством", "Печаль и радость ходят рядом...", "Да очень жаль что так рано ушла не познав все радости материнства, но я думаю что Жанна сейчас Ангел Хранитель для своего сыночка)", – делятся своими мыслями поклонники под другим снимком беременной Жанны Фриске, который появился на той же странице немного раньше.