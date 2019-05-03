«Моя жизнь изменится»: поклонников расстрогал снимок беременной Фриске
Беременная Жанна Фриске на архивном фото заставила взгрустнуть поклонников рано ушедшей певицы. Они сожалеют, что артистка, борясь с раком, так и не познала радости материнства.
Снимок беременной Жанны Фриске, играющей с собакой на берегу моря, появился в Instagram Платона Шепелева – сына известной певицы.
Когда артистка была в интересном положении, она редко появлялась на публике, так что такие фотографии – большая редкость.
По некоторым данным, Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе уже будучи беременной. Однако звезда решила не начинать лечение – из опасения навредить малышу. После родов певица упорно боролась со смертельным недугом, но болезнь победить не удалось.
"Жанна, такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз", – с грустью отмечают пользователи.
"Бедная Жанна не насладилась материнством", "Печаль и радость ходят рядом...", "Да очень жаль что так рано ушла не познав все радости материнства, но я думаю что Жанна сейчас Ангел Хранитель для своего сыночка)", – делятся своими мыслями поклонники под другим снимком беременной Жанны Фриске, который появился на той же странице немного раньше.
Певица и телеведущий Дмитрий шепелев познакомились во время съемок передачи "Достояние республики". Поначалу многие считали, что это роман ради пиара, который должен сыграть на руку не очень известному тогда журналисту. Но, увидев беременную Жанну Фриске, многие изменили свое мнение. А после смерти известной певицы между Шепелевым и родственниками Фриске развернулась война. Дмитрий не позволяет им видеться с Платоном, напоминает StarHit.