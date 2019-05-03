«Шикарная кошечка»: Мария Горбань в купальнике сразила поклонников
Звезда «Кухни» устроила незапланированный отпуск в Турции и записала ролик в откровенном наряде, пишет Пятый канал.
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань улетела в незапланированный отпуск в Турцию и решила порадовать поклонников. Она записала настоящий мини-видеоклип, в котором позирует в прозрачном пеньюаре и леопардовом нижнем белье, подчеркивающем ее шикарные формы. На видеоряд наложены эффекты и музыка, дополняющие впечатление.
Подписчики остались в восторге и засыпали Горбань восхищенными комментариями.
Ну вот и я на отдыхе! У меня, как обычно, всё спонтанно и неожиданно, но главное, что рядом есть люди, которые всегда поддержат это сумасшествие 😂Спасибо @kayapalazzohotels, что приютили нас ❤ за видео отдельное спасибо моей Катюне @kovaleva.katya 😂🔥#майскиеканикулы# kayapalazzomoments# kayapalazzobelek# love
«Это не фигура, это преступление»; «Просто бомба-женщина»;«Шикарная кошечка!»; «Купальник просто шик», — написали фолловеры.
Многих также заинтересовало, что за трек играет на фоне, и где можно купить такой купальник.