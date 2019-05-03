Пт, 3.05.2019
Фотоновость: все в Пасху хвастаются своими яйцами, а Ану Саагим оголила свои спелые арбузы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Шикарная кошечка»: Мария Горбань в купальнике сразила поклонников

«Шикарная кошечка»: Мария Горбань в купальнике сразила поклонников
Восхитительное видео!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мария Горбань

ФОТО: Instagram

Звезда «Кухни» устроила незапланированный отпуск в Турции и записала ролик в откровенном наряде, пишет Пятый канал.

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань улетела в незапланированный отпуск в Турцию и решила порадовать поклонников. Она записала настоящий мини-видеоклип, в котором позирует в прозрачном пеньюаре и леопардовом нижнем белье, подчеркивающем ее шикарные формы. На видеоряд наложены эффекты и музыка, дополняющие впечатление.

Подписчики остались в восторге и засыпали Горбань восхищенными комментариями.

«Это не фигура, это преступление»; «Просто бомба-женщина»;«Шикарная кошечка!»; «Купальник просто шик», — написали фолловеры.

Многих также заинтересовало, что за трек играет на фоне, и где можно купить такой купальник.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ