«Шикарная кошечка»: Мария Горбань в купальнике сразила поклонников

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань улетела в незапланированный отпуск в Турцию и решила порадовать поклонников. Она записала настоящий мини-видеоклип, в котором позирует в прозрачном пеньюаре и леопардовом нижнем белье, подчеркивающем ее шикарные формы. На видеоряд наложены эффекты и музыка, дополняющие впечатление.

Подписчики остались в восторге и засыпали Горбань восхищенными комментариями.

«Это не фигура, это преступление»; «Просто бомба-женщина»;«Шикарная кошечка!»; «Купальник просто шик», — написали фолловеры.