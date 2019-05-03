Звезда сериала «Физрук» объявила о беременности

Актриса Татьяна Храмова, известная зрителям по сериалам «Физрук», «Кухня в Париже» и «Фитнес», ждет ребенка. Об этом 30-летняя артистка лично рассказала поклонникам в Instagram, опубликовав свое эффектное фото с округлившимся животом. Судя по снимку, Храмова уже находится на последних сроках беременности, и малыш должен появится на свет в конце весны или в начале лета.
Как выяснилось, Храмова усиленно скрывала свое интересное положение от общественности. Между тем коллеги актрисы по сериалу «Фитнес» были в курсе, поскольку сниматься во втором сезоне популярного проекта Татьяне пришлось уже беременной и работу она не оставляла вплоть до восьмого месяца.
Теперь Храмова активно готовится к появлению первенца, но пока не уточняет пол малыша. Актриса объявила, что обязательно расскажет фанатам о родах и сообщит о прибавлении в семье.
К слову, о личной жизни звезды отечественных сериалов известно очень мало. Судя по фотографиям в Instagram, Татьяна вышла замуж 3 августа 2017 года, однако кто стал ее избранником – не известно, хотя его лицо часто мелькает на снимках артистки. Храмова призналась, что сперва не хотела надевать свадебное платье, потому по работе ей приходилось делать это раз десять. Однако потом все же приобрела недорогой наряд, который дополнила эффектными серьгами и тикой, чтобы сделать красивые фото.