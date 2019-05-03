Звезда сериала «Физрук» объявила о беременности

Актриса Татьяна Храмова, известная зрителям по сериалам «Физрук», «Кухня в Париже» и «Фитнес», ждет ребенка. Об этом 30-летняя артистка лично рассказала поклонникам в Instagram, опубликовав свое эффектное фото с округлившимся животом. Судя по снимку, Храмова уже находится на последних сроках беременности, и малыш должен появится на свет в конце весны или в начале лета.

Как выяснилось, Храмова усиленно скрывала свое интересное положение от общественности. Между тем коллеги актрисы по сериалу «Фитнес» были в курсе, поскольку сниматься во втором сезоне популярного проекта Татьяне пришлось уже беременной и работу она не оставляла вплоть до восьмого месяца.

Татьяна Храмова ФОТО: Instagram

Теперь Храмова активно готовится к появлению первенца, но пока не уточняет пол малыша. Актриса объявила, что обязательно расскажет фанатам о родах и сообщит о прибавлении в семье.