Упс... Мэрайя Кэри оконфузилась на церемонии вручения премии Billboard Music Awards

Главной награды удостоился рэпер Дрейк, более того, он победил в 12 номинациях. Всего у артиста теперь 27 наград Billboard Music Awards, полученных в разные годы, что делает его абсолютным рекордсменом этой премии. Также 12 наград на церемонии получила певица Карди Би.

В этом году на сцене выступали Тейлор Свифт, Мэрайя Кэри, Ариана Гранде, братья Джонас, Мадонна, корейская группа BTS, которая взяла премию в номинации "Лучшая группа или дуэт" и многие другие.

В этот вечер на свои хиты исполнила Мэрайя Кэри. После этого она поднялась на главную сцену, чтобы забрать награду в номинации "Икона". Певица так растрогалась, что не смогла сдержать эмоций. Селебрити вытерла глаза салфеткой, а вот что с ней делать дальше, не знала. Похоже, Кэри сначала решила передать ее Дженнифер Хадсон, которая представила ее, но быстро передумала и просто откинула в сторону.