Горячая штучка! Глюк’oZa похвасталась сочными формами в бикини

Певица Глюк’oZa мешает мужчинам играть в пляжный волейбол, дефилируя перед ними в соблазнительном купальнике. Теплолюбивая артистка не уточняет, где именно она принимает солнечные ванны – но отмечает, что перебралась поближе к теплу со всей семьей.

"Ну что?! Врываемся в май?!", – подписала певица Глюк’oZa снимок, на котором ее запечатлели рядом с волейбольной площадкой. Видно, что мужчинам-волейболистам стало не до соревнований: они разглядывают Чистякову-Ионкину, одетую в белый купальник с завышенной талией.