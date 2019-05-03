Горячая штучка! Глюк’oZa похвасталась сочными формами в бикини

Певица Глюк’oZa порадовала поклонников фотографиями из жарких стран. Наталья Чистякова-Ионова не стала дожидаться, пока в Москву придет настоящее лето и отправилась на курорт.
Певица Глюк’oZa мешает мужчинам играть в пляжный волейбол, дефилируя перед ними в соблазнительном купальнике. Теплолюбивая артистка не уточняет, где именно она принимает солнечные ванны – но отмечает, что перебралась поближе к теплу со всей семьей.
"Ну что?! Врываемся в май?!", – подписала певица Глюк’oZa снимок, на котором ее запечатлели рядом с волейбольной площадкой. Видно, что мужчинам-волейболистам стало не до соревнований: они разглядывают Чистякову-Ионкину, одетую в белый купальник с завышенной талией.
32-летняя Наталья любит дразнить поклонников пикантными снимками. Она то и дело хвастается своей фигурой в облегающем платье или кружевном боди. Наряд для купания, в котором щеголяет теперь певица, недавно отметила как приглянувшийся бьюти-блогер Айза Анохина. Поклонники заметили, что певица Глюк’oZa уже успела загореть.