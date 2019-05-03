Пт, 3.05.2019
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Певец Влад Топалов попал в ДТП

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Влад Топалов.

ФОТО: Instagram

Как сообщил артист, в результате происшествия он не пострадал, однако его автомобиль получил серьёзные повреждения.

Популярный певец Влад Топалов попал в автоаварию 2 мая. В машину артиста врезался другой автомобиль. О происшествии музыкант сам рассказал на своей странице в "Инстаграме". По словам певца, ДТП произошло по дороге в аэропорт, куда Топалов ехал с утренней службы из храма.

— На 7-м небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26-м километре трассы в меня въезжает мужчина... Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придётся отдать в ремонт на прилично, — написал певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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При этом Влад Топалов уточнил, что он ехал на "круиз-контроле", чтобы избежать штрафов.

Водителем транспортного средства, спровоцировавшего ДТП, оказался пенсионер, которого самого "подрезали" на дороге.

Несмотря на "испорченное настроение", он пожалел мужчину и помог ему заполнить документы, когда на место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

— Всё бывает! Слава богу, что все живы и здоровы, — заключил певец.

Поблагодарив сотрудников ДПС и пожелав подписчикам быть осторожнее на дорогах.

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