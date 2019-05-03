Галерея: в Kumu открылась выставка, шокирующая своими экспонатами

На выставке представлены как индивидуальные, так и совместные работы авторов, которых, по мнению организаторов, характеризует «смелое обращение с человеческим телом, умышленное обыгрывание атрибутов фетишизма и нестандартная презентация гендерной принадлежности.

Рик Оуэнс приглашал эстонского рэпера на показ весенне-летней коллекции в Париже. После дизайнер участвовал в записи трека Mona Lisa, который вошел в альбом Томми Кэша ¥€$.

Томми Кэша, пришедшего в искусство из мира музыки, и американского дизайнера модной одежды Рика Оуэнса объединяет интерес к странным, маргинальным или выходящим за границы общепринятых понятий темам визуальной культуры. Творчество обоих авторов характериизует смелое обращение с человеческим телом, умышленное обыгрывание атрибутов фетишизма и нестандартная презентация половой принадлежности.