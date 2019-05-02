Ужель та самая Татьяна? Навка сразила пользователей Сети снимком в бикини

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники. При этом снимок в бикини вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети, пишет news.ru.
«В день труда имею право отдыхать! В день мира и труда — отдых самое логичное, что можно делать», — подписала Навка фотографию, которую опубликовала на своей странице в Instagram.
Подписчиков восхитила спортсменка и они не скупились на комплименты, отметив стройную фигуру Навки и моложавый внешний вид. «Правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон... и отличное настроение», — поделилась Навка секретом своей стройной фигуры с подписчиками.
Некоторые комментаторы также пошутили, что кроме спортсменки на пляжных лежаках больше никого нет, и предположили, что остальные отдыхающие россияне отправились на первомайские демонстрации.