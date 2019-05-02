Фото: актриса Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Звезда сериала «Измена» Глафира Тарханова нередко попадает в списки самых привлекательных женщин России. Ее точеная фигура, выразительные черты лица и красивые глаза постоянно становятся предметом восхищения. К тому же, актриса имеет густые длинные волосы, которые до последнего времени дополняли ее романтичный образ.

Но каково же было удивление поклонников, которые сегодня увидели опубликованный снимок Тархановой с короткой стрижкой. По словам Глафиры, весной она решилась на кардинальные перемены и сменила прическу.

Подписчики неоднозначно восприняли преображение звезды — многие написали, что нужно привыкнуть к новому образу. Другие же остались в восторге от смены имиджа и посоветовали актрисе чаще меняться. Были и те, кто поставил под сомнение поступок Глафиры: по их мнению, звезда «Измен» просто надела парик.

«Была не была, коса до пояса. Мама любя говорила: «Если обрежешь волосы. У тебя больше ничего не останется». Что осталось?» — поинтересовалась звезда.

Отметим, что актриса не стала раскрывать подробности кардинальной перемены — возможно, таким образом, она готовится к новой роли. Например, многие помнят, как лишилась волос Мария Кожевникова, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Батальон». По сюжету, ее героиню отправляют на войну и всех девушек бреют наголо. Тогда звезда «Универа» легко пережила расставание с волосами, а затем долгое время носила короткую стрижку.

Добавим, что Глафира Тарханова в микроблоге нередко делится с подписчиками секретами красоты. Кроме того, актриса увлекается модой и всегда рада продемонстрировать поклонникам новые образы и красивые вещи, которые видит в магазинах.