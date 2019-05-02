Поклонники скандального Сальвадора Дали окунулись в мир эротических снов художника

Взбалмошный капризный каталонец Дали славился своим скандальным поведением, увлекался психоанализом Фрейда, писал мир эротических снов и собственных галлюцинаций. Во время лекции гости узнали о становлении Дали как художника, о его поисках собственного стиля и о его жизни с Галой, как повлияли на Дали Веласкес и Вермеер, почему Дали считал себя последователем Босха и чем он занимался в Америке.

Сдержанный Магритт почти всю жизнь прожил в Бельгии, ведя простую жизнь. Как и Дали, он боготворил одну единственную женщину. Его самый знаменитый образ — человек в котелке, скрывающий свое лицо. Гости узнали, кто он и как связан с самоубийством матери Магритта, почему сам художник никогда не давал объяснения своим картинам и утверждал, что все предметы живут в параллельной магической реальности.

Лекцию провела венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музеях» и арт-путешествий в Италию.

Всех гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара TAR TAR KÖÖK+BAR Дмитрия Жука. Партнер проекта Art Showcase, а также и официальный представитель VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами премиум класса VENCHI.

Организаторы проекта ART Showcase, Елена Малиш и Анастасия Балак, приглашают посетить следующую лекцию на тему в мире искусства: «Искусство света: Оскар Клод Моне и Пьер-Огюст Ренуар», которая состоится 16 мая в гастробаре TAR TAR köök+baar, по адресу Narva mnt 7.

Во время встречи лектор расскажет о становлении этих «мятежны» художников, рассмотрит карикатуры Моне, «перламутровый» и «энгрский» периоды Ренуара. Также гости узнают несколько забавных фактов о возникновении импрессионизма и выяснят, почему Ренуар отдавал предпочтение жанру портрета, а Клод Моне - пейзажам? Как проходили вечера Мулен де ла Галетт? Почему Клод Моне любил работать в Нормандии, на модных курортах Довиль и Трувиль? Как понимать его серийные и поздние работы в Живерни?