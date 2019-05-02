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Посетители приходят в японское кафе не ради еды, а ради... туалета за сотни тысяч евро
Хотели бы посидеть?

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Японское кафе Hipopo Papa

ФОТО: Instagram

Посетители кафе Hipopo Papa проводят в туалете заведения больше времени, чем за столиком — и вовсе не потому, что местная кухня вызывает несварение, пишет Лайф.

Кафе, расположенное в японском городе Акаси, получило популярность благодаря дамской комнате. Она настолько уникальна, что туда мечтают попасть даже мужчины, — и работники кафе разрешают им взглянуть одним глазком, когда посетителей немного, сообщает Daily Mail.

Дорогущий туалет в японском кафе

Instagram

Стены туалета в кафе Hipopo Papa сделаны из прозрачного стекла, а вокруг самого помещения расположен огромный аквариум с экзотическими рыбами. Там живёт даже черепаха! Вот уже 12 лет это место — одна из главных достопримечательностей города.

Такой необычный интерьер дамской комнаты обошёлся владельцу кафе более чем в 220 000 евро. При этом, по заявлению работников, некоторые посетители проводят в туалете гораздо больше времени, чем сидя за столиком, а значит — заказывая еду и принося заведению прибыль.

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