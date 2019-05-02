Эксклюзив: известные люди Эстонии рассказали, как они провели Первомай!

Директор ювелирной сети Grenardi Юлия Шандра.

Юлия Шандра ФОТО: Facebook

- Труд, труд и еще раз труд. У нас уже более 10 лет есть традиция - на майские праздники приезжают близкие друзья из Москвы во главе с маленькой Сашенькой - моей крестницей. И Первомай проходит в подготовке нашего дома к приезду долгожданный гостей. А вечером, конечно же, открытие гриль-сезона.

Хозяйка ресторана Kitchen Rõõm Марина Мельник.

Марина Мельник ФОТО: Facebook

- Майский праздник провела согласно всем традициям: шашлыки, пробуждающаяся от зимней спячки природа и отличная компания. Благо моя работа позволяет мне наслаждаться всеми прелестями жизни без отрыва от производства.

Международный визажист YSL, «Миссис Таллинн» Ирэн Чуприяновская.

Ирэн Чуприяновская ФОТО: Facebook

- Начну с того, что у меня был выходной. На Пасху я не успела сходить в церковь и решила наверстать упущенное. Пошла в церковь пешком и обнаружила, что в нашем городе весна, поэтому я прогулялась и по Старому городу, и послушала пение птичек в Кадриорге.

Экстрасенс Илона Калдре.

Илона Калдре ФОТО: Facebook

- 1 мая - странный праздник, которым мы обязаны анархистам, революционерам и… ведьмам. Конечно, любой праздник - это хорошо, но только по-настоящему работающий человек может это оценить. Мы с мужем работали! Утром убирали сад, в обед ударили шашлыком по печени, а вечер провели в музыкальной студии, где совместно с певцом Сергеем Суминым записали новый хит.

Эпатажный стилсит Алексей Солтан.

Алексей Солтан ФОТО: Facebook

- Я посвятил день себе - сходил к косметологу, на массаж, привел в порядок волосы. Что может быть лучше, чем подарить целый день себе любимому?

Фотограф Яна Сорокина.

Яна Сорокина ФОТО: Facebook

- Я работала в студии 2 часа, потом дома! Все фото, фото, работа, работа!

Амбассадор международного женского бизнес-сообщества WOMEN AROUND Анна Кульп.

Анна Кульп ФОТО: Facebook

- Первомай прошел молча. Накануне на выступлении я сорвала голос и в День труда проснулась без него. Собралась семья, приехали родственники в гости. Галдят, как водится. А я молчу. Смотрю на них и думаю: «как же я их всех люблю!». И молчу дальше. Отличный Первомай! Такого у меня еще не было.

Организатор мероприятий Fashion Showcase Елена Малиш.

Елена Малиш ФОТО: Facebook