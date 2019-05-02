Эксклюзив: известные люди Эстонии рассказали, как они провели Первомай!
Нам не очень повезло по сравнению с жителями соседней страны, у которых майские праздники - не один день, а настоящие каникулы. Но, к счастью, 1 мая погода нас порадовала и в этот день мы не работали. Limon.ee расспросил нескольких известных таллиннцев, как они провели 1 мая?
Директор ювелирной сети Grenardi Юлия Шандра.
- Труд, труд и еще раз труд. У нас уже более 10 лет есть традиция - на майские праздники приезжают близкие друзья из Москвы во главе с маленькой Сашенькой - моей крестницей. И Первомай проходит в подготовке нашего дома к приезду долгожданный гостей. А вечером, конечно же, открытие гриль-сезона.
Хозяйка ресторана Kitchen Rõõm Марина Мельник.
- Майский праздник провела согласно всем традициям: шашлыки, пробуждающаяся от зимней спячки природа и отличная компания. Благо моя работа позволяет мне наслаждаться всеми прелестями жизни без отрыва от производства.
Международный визажист YSL, «Миссис Таллинн» Ирэн Чуприяновская.
- Начну с того, что у меня был выходной. На Пасху я не успела сходить в церковь и решила наверстать упущенное. Пошла в церковь пешком и обнаружила, что в нашем городе весна, поэтому я прогулялась и по Старому городу, и послушала пение птичек в Кадриорге.
Экстрасенс Илона Калдре.
- 1 мая - странный праздник, которым мы обязаны анархистам, революционерам и… ведьмам. Конечно, любой праздник - это хорошо, но только по-настоящему работающий человек может это оценить. Мы с мужем работали! Утром убирали сад, в обед ударили шашлыком по печени, а вечер провели в музыкальной студии, где совместно с певцом Сергеем Суминым записали новый хит.
Эпатажный стилсит Алексей Солтан.
- Я посвятил день себе - сходил к косметологу, на массаж, привел в порядок волосы. Что может быть лучше, чем подарить целый день себе любимому?
Фотограф Яна Сорокина.
- Я работала в студии 2 часа, потом дома! Все фото, фото, работа, работа!
Амбассадор международного женского бизнес-сообщества WOMEN AROUND Анна Кульп.
- Первомай прошел молча. Накануне на выступлении я сорвала голос и в День труда проснулась без него. Собралась семья, приехали родственники в гости. Галдят, как водится. А я молчу. Смотрю на них и думаю: «как же я их всех люблю!». И молчу дальше. Отличный Первомай! Такого у меня еще не было.
Организатор мероприятий Fashion Showcase Елена Малиш.
- Полностью посветила релаксу: утром спа и бассейн, днем шашлыки и «солнечные ванны» на террасе, а вечером с бокалом красного вина около камина в приятной компании!