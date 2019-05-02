Фото: король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Маха Вачиралонгкорн был объявлен новым королем Таиланда в декабре 2016 года. За несколько дней до коронации, которая запланирована на 4-6 мая, Рама X объявил, что женился на начальнице своей охраны, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн.

Ранее она работала стюардессой авиакомпании Thai Airways, а после была назначена исполняющей обязанности руководителя охраны семьи наследного принца Вачиралонгкорна. Тайский король также даровал ей титул Тануинг (Леди). Ранее королевский дворец Таиланда опровергал все сообщения об отношениях Рамы X и Суитхиды. Маха Вачиралонгкорн был трижды женат, у него семеро детей, — сообщает Reuters.